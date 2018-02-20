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Glória Menezes recebe alta do hospital após infecção respiratória

A atriz ficou internada por dois dias para fazer o tratamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 22:15

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 22:15

Glória Menezes Crédito: Divulgação
A assessoria de imprensa do Hospital CopaStar confirmou ao E+ que Glória Menezes recebeu alta na sexta-feira, 16. A atriz estava internada no local, no Rio de Janeiro, desde o dia 14 para receber tratamento de uma infecção respiratória.
Glória já participou de 38 novelas da Globo. A sua última participação em uma novela da emissora foi em 2015, na novela Totalmente Demais, das 19h. Ela fez o papel de Stelinha.
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Confira a nota completa da assessoria de imprensa do hospital: "A Sra. Glória Menezes recebeu alta do Hospital CopaStar no dia 16/02 - sexta-feira. Esteve internada para tratamento de infecção respiratória, sob acompanhamento médico do Dr. Barros Franco".

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