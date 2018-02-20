Glória Menezes recebe alta do hospital após infecção respiratória

Glória Menezes Crédito: Divulgação

A assessoria de imprensa do Hospital CopaStar confirmou ao E+ que Glória Menezes recebeu alta na sexta-feira, 16. A atriz estava internada no local, no Rio de Janeiro, desde o dia 14 para receber tratamento de uma infecção respiratória.

Glória já participou de 38 novelas da Globo. A sua última participação em uma novela da emissora foi em 2015, na novela Totalmente Demais, das 19h. Ela fez o papel de Stelinha.