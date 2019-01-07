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RACISMO

Glória Maria: 'Nós, negros, aprendemos o que é racismo desde pequenos'

Jornalista relembrou declaração do passado sobre crimes raciais e disse que o problema só vai acabar quando o Brasil tiver respeito e educação

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 16:31

Publicado em 

07 jan 2019 às 16:31
A jornalista Glória Maria Crédito: Reprodução/Instagram @gloriamariareal
Glória Maria falou sobre racismo no domingo, 6, durante o programa "Domingão do Faustão". O apresentador relembrou uma declaração dela sobre o tema em 2001. Na fala, a jornalista disse que os negros entendem o que é discriminação racial "desde pequenininhos". "A gente percebe cedo que a cor da pele faz diferença. Não é porque somos negros que nós somos inferiores, e nem superiores. Somos gente", refletiu.
Após rever sua entrevista ao Faustão, ela analisou que vai demorar séculos para a opressão contra grupos minorizados acabar, uma vez que, ao seu ver, nada mudou do início dos anos 2000 até os dias de hoje.
Glória destacou que crimes de ódio - como racismo e homofobia - só vão ter um fim quando no Brasil houve respeito e uma educação de qualidade. "Enquanto isso não for feito, a gente vai continuar discutindo o mesmo assunto", finalizou a jornalista.

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