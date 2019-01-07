Glória Maria: 'Nós, negros, aprendemos o que é racismo desde pequenos'

A jornalista Glória Maria Crédito: Reprodução/Instagram @gloriamariareal

Glória Maria falou sobre racismo no domingo, 6, durante o programa "Domingão do Faustão". O apresentador relembrou uma declaração dela sobre o tema em 2001. Na fala, a jornalista disse que os negros entendem o que é discriminação racial "desde pequenininhos". "A gente percebe cedo que a cor da pele faz diferença. Não é porque somos negros que nós somos inferiores, e nem superiores. Somos gente", refletiu.

Após rever sua entrevista ao Faustão, ela analisou que vai demorar séculos para a opressão contra grupos minorizados acabar, uma vez que, ao seu ver, nada mudou do início dos anos 2000 até os dias de hoje.