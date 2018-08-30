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BOA SACADA

Globo usa 'voz de Silvio Santos' em chamada de programa com Maisa Silva

Imitação do apresentador brinca com presença da atriz no 'Conversa com Bial'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 20:03

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 20:03

Maisa Silva na entrada da TV Globo, em São Paulo Crédito: Facebook / @conversacombial
O perfil oficial do Conversa com Bial, da TV Globo, no Facebook, publicou uma chamada bem-humorada sobre a participação da atriz Maisa Silva no programa - e contou até com uma imitação do apresentador Silvio Santos, do SBT.
No vídeo, Maisa aparece caminhando em direção à entrada da emissora, mas acaba sendo barrada por uma catraca.
Neste instante, uma voz semelhante à de Silvio Santos é ouvida: "Maisa, mas o que é que você tá fazendo aí, Maisa! Não vai entrar, eu não vou deixar! Vai pra lá!"
"Não, mas tava tudo certo! Hoje é meu dia de conversar com o Bial!", rebate a atriz, que, em sequência, tira um cartão do bolso e passa adiante. "Maôe! Vem pra cá!", finaliza a voz, que ainda permanece copiando outros trejeitos de Silvio.
A entrevista com Maisa Silva deve ir ao ar no Conversa Com Bial da próxima quinta-feira, 6.

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