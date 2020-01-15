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Renovação na equipe

Globo terá influenciadora de games como repórter do 'BBB 20'

Nivy Estephan se junta a Fernanda Keulla e Ana Clara na atração comandada por Boninho, na Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 09:40

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 09:40

A influenciadora Nyvi Estephan Crédito: Reprodução/Instagram @nyviestephan
Globo acaba de anunciar que aumentou a equipe do BBB 20. Para a nova edição, que estreará no dia 21, a influenciadora de games e repórter Nyvi Estephan se juntará às já experientes ex-BBBs Ana Clara e Fernanda Keulla.
A função dela será conferir as opiniões dos telespectadores nas ruas do Rio de Janeiro e no universo digital. 
"O convite foi uma surpresa maravilhosa, daquelas para virar o ano cheia de ansiedade e expectativas. O Big Brother faz parte da minha vida desde a infância, e poder integrar esse time é algo surreal. Estou muito feliz e essa edição promete", diz ela.
Ela integra a equipe do programa do qual sempre foi fã. Inclusive, chegou a se inscrever em algumas oportunidades. "Será muito divertido poder acompanhar um pouco mais de perto o confinamento e fazer parte dessa temporada histórica. Assumo que a empolgação de me aventurar nesse desafio novo dá até aquele friozinho na barriga", destaca Nyvi.

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O BBB 20 promete ainda mais conectividade com o público com conteúdo multimídia como a #RedeBBB, o Boletim BBB e o Bate-Papo BBB, no ar sempre após o programa na TV.

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