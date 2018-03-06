Globo descobre quem divulgou fotos nuas de Paolla Oliveira, diz jornal

Paolla Oliveira posta foto de calcinha e topless em piscina Crédito: Reprodução/Instagram

Parece que o caso das fotos nuas de Paolla Oliveira, que vazaram na última semana, teve uma solução. Segundo o jornal Agora SP, a Globo descobriu que o responsável foi um operador de câmera free-lancer e decidiu tomar uma atitude extrema com o culpado: banir o profissional de todo e qualquer trabalho dentro da empresa. A ideia é que ele não participe de nenhuma produção do canal.

Além disso, para punir o rapaz, criou-se um movimento entre cineastas, produtoras e roteiristas para que ele fosse afastado de seus trabalhos, informa o site TV Foco.

Paolla Oliveira descobriu a existência de suas fotos nuas, tiradas durante as gravações da série "Assédio", um dia antes delas bombarem na internet. Segundo Leo Dias, a tia da atriz foi a primeira pessoa próxima a ela a receber as imagens via WhatsApp e mostrar a Paolla. De acordo com a publicação, a global ficou surpresa ao perceber que nada foi falado no dia da descoberta das imagens.

Porém, no início da tarde da última quinta-feira (1), o assunto tomou conta das redes sociais com as imagens rodando diversos grupos de WhatApp. Segundo Leo Dias, foi a partir deste momento que a atriz resolveu acionar o departamento jurídico da Globo.