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Globo descobre quem divulgou fotos nuas de Paolla Oliveira, diz jornal

Atriz não fala muito sobre o assunto, mas diz que segue plena e que tudo 'está na mão das autoridades'.

Publicado em 06 de Março de 2018 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 17:06
Paolla Oliveira posta foto de calcinha e topless em piscina Crédito: Reprodução/Instagram
Parece que o caso das fotos nuas de Paolla Oliveira, que vazaram na última semana, teve uma solução.  Segundo o jornal Agora SP, a Globo descobriu que o responsável foi um operador de câmera free-lancer e decidiu tomar uma atitude extrema com o culpado: banir o profissional de todo e qualquer trabalho dentro da empresa. A ideia é que ele não participe de nenhuma produção do canal.
Além disso, para punir o rapaz, criou-se um movimento entre cineastas, produtoras e roteiristas para que ele fosse afastado de seus trabalhos, informa o site TV Foco.
Paolla Oliveira descobriu a existência de suas fotos nuas, tiradas durante as gravações da série "Assédio", um dia antes delas bombarem na internet. Segundo Leo Dias, a tia da atriz foi a primeira pessoa próxima a ela a receber as imagens via WhatsApp e mostrar a Paolla. De acordo com a publicação, a global ficou surpresa ao perceber que nada foi falado no dia da descoberta das imagens.
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Porém, no início da tarde da última quinta-feira (1), o assunto tomou conta das redes sociais com as imagens rodando diversos grupos de WhatApp. Segundo Leo Dias, foi a partir deste momento que a atriz resolveu acionar o departamento jurídico da Globo. 
Em entrevista a revista Quem, a loira diz que segue plena em seus trabalhos.: "Está na mão das autoridades. É um ato errado que é sabidamente errado e que tem que ser punido. Não sou eu que faço isso, são as autoridades", afirmou a atriz, explicando que "seguiu em frente". "Sigo minha vida normalmente, sigo minha vida sem ter vergonha de nada porque eu estava em um momento de trabalho, plena", garantiu ela.

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