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Produção

Globo confirma saída de Caio Blat de 'Deus Salve o Rei'

Ainda não se sabe em qual capítulo o personagem vai deixar a trama

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 12:28
Caio Blat em "Deus Salve o Rei" Crédito: Reprodução/Instagram @caio_blat
O ator Caio Blat, que interpreta Cássio, comandante do exército de Montemor, vai deixar a novela das 7, Deus Salve o Rei. A informação foi confirmada pela Globo. Ainda não se sabe em qual capítulo o personagem vai deixar a trama - ele vai morrer -, mas Caio já estaria escalado para outra produção da casa. A saída do personagem faz parte das mudanças consideradas necessárias dentro da novela, numa tentativa de aumentar a audiência da novela.
A interpretação de Bruna Marquezine como a vilã Catarina não caiu na graça de público e crítica, assim como as de outros personagens principais. Além disso, a história parece ainda não ter engrenado, apesar das cenas de luta e ação e dos bons desempenhos de Johnny Massaro e Tatá Werneck em papéis mais cômicos.
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"Não há nada de atípico na dinâmica de Deus Salve o Rei. Toda novela é uma obra aberta, que é criada e desenvolvida ao longo da exibição de seus capítulos. Mas a essência da trama permanece. Ou seja, não haverá nada 'drástico' na novela", informa a Globo, em nota.
O autor Daniel Adjafre, que assumiu sua primeira novela como titular com Deus Salve o Rei, conta, atualmente, com a colaboração no texto de Ricardo Linhares, considerado pela emissora como um olhar de fora na trama e não oficialmente como um supervisor. Até onde se tem notícia, no entanto, não há outra novela no momento no ar que tenha um autor na função assumida por Linhares.

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