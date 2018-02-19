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Separadas por um reality

Gleici do 'BBB 18' tem uma sósia capixaba: 'Merece ganhar'

A própria avó da jovem que mora em Vitória já a confundiu com a participante do programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 14:32

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 14:32

A universitária Mariana Ramos de Araújo, de 21 anos, não sabia que sua vida iria mudar depois do "Big Brother Brasil 18". Não que ela tenha sido escolhida para participar do reality da TV Globo, mas acabou se tornando sósia de uma. Gleiciane Damasceno da Silva, a Gleici, está sendo frequentemente confundida com a capixaba - ou melhor, o contrário.
Confusões à parte, Mariana chegou até a postar uma foto que se coloca ao lado da sister e escreveu, na publicação: "Separadas pelo BBB #TeamGleici". O registro já tem mais de 1,3 mil curtidas e centenas de comentários. Veja o post:
Mas, se não bastasse, a sósia da sister ainda avalia sua atuação na casa mais vigiada do Brasil. "Ela tem uma história muito bonita e acho que está sendo verdadeira, como se propôs ser desde quando se apresentou, no primeiro programa. Aliás, me identifico muito com a personalidade dela, também", dispara.
Mariana destaca que logo nas primeiras vezes em que Gleici apareceu como participante do "BBB 18", família e amigos até duvidaram: "Minha avó e um amigo pensaram que eu tinha sido selecionada para o reality só porque confundiram a foto", detalha, às gargalhadas. 
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Ela acredita que realmente as duas são parecidas e que dá mesmo para confundir. "Quando eu vi a foto de divulgação, quando o BBB nem tinha começado ainda, eu já tinha reparado a semelhança e sabia que todo mundo ia achar parecido também", comenta.
No post que a universitária fez, vários internautas comentam os dois cliques em comparação. "Cara, vocês devem ser irmãs e não sabem! É muito sério isso". Outra fã dispara: "Tem que rolar um encontro de vocês".
Inclusive, a capixaba conclui: "Estou torcendo por ela e, agora, gostaria, sim, de conhecê-la". A universitária aponta que chegou a mandar uma mensagem para o perfil de Gleici no Instagram, mas ainda não teve resposta. "Ela está confinada, mas deve ter alguém cuidando das redes dela", aposta.

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