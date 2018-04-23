Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vencedora do BBB

Gleici, do 'BBB 18', posta foto na cama com Wagner

Acreana postou foto no seu perfil do Instagram

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 17:32
Gleici do "BBB 18" posta foto na cama com Wagner Crédito: Reprodução/Instagram
Neste domingo (22) à noite os fãs que torceram pelo casal Gleici e Wagner comemoraram. É que a ganhadora do "Big Brother Brasil 18" postou em seu stories do Instagram um momento dos dois deitados em uma cama. "Oi, gente! Olha com quem que eu estou aqui. Com essa pessoa tão bonitinha", brincou a acreana. 
> Leia mais notícias de Entretenimento
Se não bastasse a emoção, Gleici também foi contemplada nessa semana com um vídeo da atriz Anneliese van der Pol. Ela protagonizou como Chelsea em "As Visões de Raven" - seriado norte-americano. Ela parabenizou a brasileira pela vitória no reality. Ao dividir o recado com os seus seguidores, Gleici não escondeu o entusiasmo: "Meu coração não aguenta isso não, gente! Obrigado, minha linda".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa
Polícia prende suspeito de sequestro relâmpago horas após crime em Marataízes
Empresária é vítima de sequestro relâmpago e tem R$ 2 mil roubados no ES
Imagem de destaque
Incêndio destrói clínica de estética em Pancas e prejuízo chega a R$ 50 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados