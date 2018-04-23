Gleici, do 'BBB 18', posta foto na cama com Wagner

Neste domingo (22) à noite os fãs que torceram pelo casal Gleici e Wagner comemoraram. É que a ganhadora do "Big Brother Brasil 18" postou em seu stories do Instagram um momento dos dois deitados em uma cama. "Oi, gente! Olha com quem que eu estou aqui. Com essa pessoa tão bonitinha", brincou a acreana.

Se não bastasse a emoção, Gleici também foi contemplada nessa semana com um vídeo da atriz Anneliese van der Pol. Ela protagonizou como Chelsea em "As Visões de Raven" - seriado norte-americano. Ela parabenizou a brasileira pela vitória no reality. Ao dividir o recado com os seus seguidores, Gleici não escondeu o entusiasmo: "Meu coração não aguenta isso não, gente! Obrigado, minha linda".