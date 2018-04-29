Gleici, do 'BBB 18', participa de clipe da cantora Gaby Amarantos

Desde que venceu o "Big Brother Brasil 18", Gleici não para de viver novas experiências. Nesse domingo (29), ela gravou uma participação no novo trabalho de Gaby Amarantos, chamado de "Sou Mais Eu". A cantora festejou o encontro: "Gente, eu tô muito feliz em anunciar a participação da minha mana do Norte Gleici na gravação do meu novo clipe".
De acordo como o Extra, vale lembrar que Gleice e Gaby nasceram na região Norte. Enquanto a campeã do "BBB 18" fazia questão de falar sobre o Acre durante o programa, a cantora é uma das maiores representantes da música paraense, defendendo ritmos locais como o carimbó e o tecnobrega.