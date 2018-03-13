Gisele Bündchen prepara um livro de memórias

Gisele Bundchen Crédito: Divulgação | Luciana Prezia

Ubermodel, atriz, ativista dedicada às causas ambientais e mãe, Gisele Bundchen estreia em breve num novo papel, o de escritora. Ainda sem data de lançamento confirmada, ela assina seu primeiro livro, uma mistura de autobiografia/memórias com autoajuda. No Brasil, a publicação sai pela BestSeller, do grupo editorial Record.

Aposentada das passarelas desde 2015, Gisele continua um nome fundamental para a indústria. Está nas mais novas campanhas de Versace e das brasileiras Rosa Chá e Arezzo. Nascida em Horizontina, no Rio Grande do Sul, em 1980, foi descoberta por um olheiro de uma agência aos 14 anos.