Gisele Bündchen lançará livro de memórias

Agora é oficial. Gisele Bündchen lançará um livro de memória, batizado de "Lessons: my path to a meaningful life". Ela mesma confirmou a informação em seu perfil no Instagram, ilustrando o post com imagens de diferentes fases de sua vida. A autobiografia, aliás, já tem data de lançamento: 2 de outubro deste ano.

"Animada para dividir com vocês o meu livro. Resgatar algumas histórias que vivi, o que aprendi nestes meus 37 anos, assim como os valores e as ferramentas que me guiaram para chegar onde cheguei tem sido uma experiência profunda e transformadora. Fico feliz em poder compartilhar um pouco desta jornada de altos e baixos que me trouxeram até aqui", escreveu a übermodel na rede social.