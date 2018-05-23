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Gisele Bündchen esclarece rumores de que teria se recusado a tirar foto com fã

Ex-modelo foi fotografada cobrindo o rosto com um travesseiro quando desembarcou em um aeroporto

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 16:54
A ex-modelo Gisele Bündchen fez um desabafo nesta segunda-feira, 21, após notícias afirmarem que ela se recusou a tirar foto com uma fã quando desembarcou em um aeroporto de São Paulo no último Sábado (19).
Portais internacionais, como o Daily Mail, disseram que ela parecia desconfortável e que um segurança teve de ficar entre a ex-modelo e a mulher que queria se aproximar dela.
"Chegando ao aeroporto à noite, me deparei com flashes na minha cara, meu instinto foi usar meu travesseiro para me tapar deles. Mas assim que consegui, parei para foto sim! Sempre que posso, o faço", escreveu Gisele em uma publicação no Instagram Stories.
A ex-modelo pediu por "mais amor e menos mentira". Em seguida, publicou as fotos dela com o travesseiro que circularam na imprensa e outra em que ela aparece com a fã.
Gisele Bündchen desabafou em texto sobre ter se recusado a tirar foto com fã Crédito: Instagram/Gisele Bündchen
Gisele Bündchen publicou foto que tirou com fã após boato Crédito: Instagram/Gisele Bündchen

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