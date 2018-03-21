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"Sempre amei animais"

Giovanna Ewbank revela que queria ser veterinária quando criança

Ela também falou que começou a curtir a ideia de ser atriz após fazer um curso de teatro

Publicado em 21 de Março de 2018 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 14:30
A atriz Giovanna Ewbank revelou em vídeo que queria ser veterinária quando criança Crédito: YouTube/@GIOH
Em vídeo no seu canal no YouTube postado nesta última terça-feira, 20, a atriz Giovanna Ewbank contou como se tornou atriz e apresentadora, além de revelar que quando criança seu desejo nunca foi ter seguido nessa carreira: ela queria ter sido veterinária.
"Nunca pensei em ser atriz, em ser apresentadora, modelo, em ser conhecida. Meu sonho sempre foi ser veterinária. Sempre amei animais, peguei na rua, cuidava deles. Em certo momento eu percebi que não ia conseguir ser veterinária. O meu amor por eles era tão grande que eu não conseguia vê-los sofrer. Quando o animal não sobrevivia, ficava muito mal, eu sofria muito. Decidi que não seria veterinária e iria ajudar todos os bichos que passassem pela minha vida, falou Giovanna.
A mulher de Bruno Gagliasso disse que posteriormente decidiu fazer moda para seguir os passos da mãe, a estilista Deborah Ewbank. "Decidi fazer moda, nasci no meio dos tecidos, tesouras, criações, estampas, explicou. Ela também falou que apesar de fazer comerciais desde criança, a vontade de virar atriz só veio após fazer escola de teatro para superar a timidez.
"Fui lá na agência. Eu tava com quase 15 anos. Eu era muito tímida. Minha avó falou para minha mãe me colocar em um curso de teatro para dar uma desinibida. Ela me colocou na mesma época da agência de modelos. Comecei a fazer o curso e a amar. E comecei a mandar bem nos testes que a agência me mandava. Comecei a pegar um comercial atrás do outro, contou.
Após participar de novelas como Malhação, Giovanna disse que a transição para apresentadora veio após um convite para fazer uma reportagem no Malauí para o Domingão do Faustão. "Ali eu falei que era o que eu queria para a minha vida. Lá na África, quando eu estava lá, me liga o Vídeo Show para fazer o programa. E agora estou aqui, com nosso canal, muito feliz, conversando com vocês, fazendo entrevistas, reportagens, e amando, finalizou.
Veja abaixo o vídeo completo.

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