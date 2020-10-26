Gilberto Gil participa de bate-papo virtual nesta quarta-feira (28)

Gilberto Gil será homenageado no Festival de Cinema de Vitória, no mês de novembro Crédito: Gérard Giaume

Gilberto Gil foi um dos primeiros artistas a falar de internet no universo musical. Agora, em tempos de encontros remotos, o artista vai se conectar com seus fãs e o público do Festival de Cinema de Vitória por meio da rede de computadores, no "Bate-Papo com o Festival: Gilberto Gil", que acontece nesta quarta-feira (28), às 18 horas, na foi um dos primeiros artistas a falar de internet no universo musical. Agora, em tempos de encontros remotos, o artista vai se conectar com seus fãs e o público dopor meio da rede de computadores, no "Bate-Papo com o Festival: Gilberto Gil", que acontece nesta quarta-feira (28), às 18 horas, na Plataforma InnSaei.TV e no Canal de YouTube do Festival

No encontro, o cantor irá falar sobre a sua relação com o cinema, as trilhas sonoras que já compôs para clássicos do cinema brasileiro, além de relembrar passagens importantes e curiosidades da sua carreira.

Quem comanda o bate-papo é cantora, pianista, compositora e produtora musical Maíra Freitas. Eu sou uma grande fã desse gênio e as músicas dele moram no meu coração. Eu cresci ouvindo Gilberto Gil. A minha mãe ouvia muito as músicas em casa. Ele fez e faz parte da minha memória musical, da minha memória afetiva, da minha formação enquanto musicista explica a artista.

MESTRE

Ela considera o trabalho de Gilberto Gil uma grande escola para os músicos brasileiros. Quando eu comecei a estudar música popular, eu comecei a estudar o violão, a melodia, os arranjos de discos de Gilberto Gil. Eu acho que ele é um grande professor, né? Para o músico que pensa em tocar música brasileira, acho que tem que ouvir os discos e se aprofundar na riqueza dessa música incrível."

Como artista, Maíra se aprofundou ainda mais na obra de Gilberto Gil quando integrou a banda  ao lado de nomes como Céu, Mestrinho e Anelis Assumpção  do show Refavela 40, em homenagem aos 40 anos do álbum homônimo e um dos trabalhos mais importantes da carreira do músico baiano.

A cantora, pianista, compositora e produtora musical Maíra Freitas comanda o bate-papo virtual com Gilberto Gil Crédito: Mario Rocha

O Refavela 40 foi pra mim um grande sonho. Em todos os shows foi uma grande oportunidade pra mim. Eu me sentia como se eu fosse uma daquelas pessoas na plateia, mas com o privilégio de estar no palco cantando, contracenando, participando e trocando musicalmente com o Gil. E tocando o repertório desse disco tão importante, tão bonito, tão cheio de ritmo, de cores e formas e palavras e política, relembra a artista que estava grávida da sua primeira filha durante as apresentações.

Segundo Maíra a expectativa para esse reencontro virtual com Gil é a melhor de todas. Vou mais uma vez ficar feliz de estar trocando com esse cara maravilhoso que é Gilberto Gil. Eu tô feliz pra caramba de fazer esse job com a galera do Festival de Cinema de Vitória, um evento que promove o fomento do cinema, uma galera super importante. Eu tô muito feliz de fazer parte dessa parada!.

E o público não vai ficar de fora da conversa. Quem estiver assistindo à transmissão, poderá enviar as suas perguntas que serão respondidas de acordo com o tempo e a demanda das solicitações.

Gilberto Gil é o Homenageado Nacional do 27º Festival de Cinema de Vitória, pela sua contribuição para o cinema e para a cultura brasileira. O evento, que acontece entre os dias 24 e 29 de novembro, será em formato online, em função da pandemia do Covid-19.

Bate-papo com o Festival  Gilberto Gil