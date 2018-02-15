Gigi Hadid revela doença e justifica mudanças no corpo

Gigi Hadid Crédito: Reprodução

No começo de sua carreira, Gigi Hadid contou com diversas críticas sobre o seu corpo, aparentemente fora do padrão para modelos. Porém, desde então, Gigi perdeu bastante peso e isso também trouxe comentários negativos em suas redes sociais.

Cansada da situação, a modelo resolveu usar o Twitter para explicar por que o seu corpo havia mudado tanto nos últimos anos. Em uma série de tweets, ela explicou que o motivo foi a descoberta da síndrome de Hashimoto, uma doença causada por uma reação do sistema imunológico à glândula da tireoide. "Aqueles que me chamavam de gorda demais para a indústria estavam vendo inflamações e retenção de líquido", contou. "Nos últimos anos, fui medicada apropriadamente para ajudar a lidar com os sintomas, que incluem extrema fadiga, problemas no metabolismo e na capacidade do corpo de reter calor".