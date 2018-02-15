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Síndrome

Gigi Hadid revela doença e justifica mudanças no corpo

Ela rebateu críticas que internautas começaram a fazer sobre sua aparência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 12:49

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 12:49

Gigi Hadid Crédito: Reprodução
No começo de sua carreira, Gigi Hadid contou com diversas críticas sobre o seu corpo, aparentemente fora do padrão para modelos. Porém, desde então, Gigi perdeu bastante peso e isso também trouxe comentários negativos em suas redes sociais.
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Cansada da situação, a modelo resolveu usar o Twitter para explicar por que o seu corpo havia mudado tanto nos últimos anos. Em uma série de tweets, ela explicou que o motivo foi a descoberta da síndrome de Hashimoto, uma doença causada por uma reação do sistema imunológico à glândula da tireoide. "Aqueles que me chamavam de gorda demais para a indústria estavam vendo inflamações e retenção de líquido", contou. "Nos últimos anos, fui medicada apropriadamente para ajudar a lidar com os sintomas, que incluem extrema fadiga, problemas no metabolismo e na capacidade do corpo de reter calor".
Gigi seguiu o desabafo contando que não mudou a sua dieta, mas agora o seu corpo lida com a comida diferentemente: "Eu talvez esteja muito magra para você, honestamente nem eu quero ser tão magra, mas me sinto mais saudável internamente. Eu ainda estou aprendendo e crescendo com o meu corpo, assim como todo mundo". Para finalizar, ela declarou que não irá mais se explicar por conta de seu corpo: "Aprendam a ter mais empatia com o outro e a entender a história inteira".

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