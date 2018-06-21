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Geraldo Luís é diagnosticado com pneumonia após passar mal em gravação

Apresentador passou mal durante gravação em Goiânia (GO)

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 14:22
Geraldo Luís, apresentador do Domingo Show, da Record TV, deu um 'susto' em alguns fãs ao publicar uma foto em que aparece deitado em uma cama, tomando soro na veia e sendo cuidado por uma profissional, nesta quarta-feira, 20. Ele passou mal durante uma gravação para seu programa, em Goiânia (GO), e precisou ser levado ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Após passar por exames, na madrugada desta quinta-feira (21), ele compartilhou com os fãs que está com pneumonia. " Saiu agora meu resultado. Realizei exames e constatou pneumonia devido a uma gripe, mudanças de temperatura que passamos. Agora cuidar e repouso. Obrigado a todos pelo carinho, oração e preocupação", escreveu ele.
Em março, o apresentador chegou a ficar internado devido a caxumba. À época, ele compartilhou fotos nas redes sociais com o rosto inchado por causa da doença, reclamou de muitas dores no corpo e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos fãs.

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