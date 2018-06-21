Geraldo Luís é diagnosticado com pneumonia após passar mal em gravação

Geraldo Luís, apresentador do Domingo Show, da Record TV, deu um 'susto' em alguns fãs ao publicar uma foto em que aparece deitado em uma cama, tomando soro na veia e sendo cuidado por uma profissional, nesta quarta-feira, 20. Ele passou mal durante uma gravação para seu programa, em Goiânia (GO), e precisou ser levado ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Após passar por exames, na madrugada desta quinta-feira (21), ele compartilhou com os fãs que está com pneumonia. " Saiu agora meu resultado. Realizei exames e constatou pneumonia devido a uma gripe, mudanças de temperatura que passamos. Agora cuidar e repouso. Obrigado a todos pelo carinho, oração e preocupação", escreveu ele.