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George Clooney conquistou Amal se passando por cachorro em e-mail

Em entrevista à revista Vogue, o casal relembrou o começo do romance, em 2013

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 15:10
George Clooney Crédito: Reprodução/Facebook
O ator George Clooney teria dado o pontapé inicial do relacionamento com sua mulher, Amal, de uma forma inusitada: se passando por um cachorrinho em seu e-mail.
Em entrevista à revista Vogue, o casal relembrou o começo do romance, em 2013, quando Amal foi junto de uma amiga à casa de George no lago Como, na Itália.
"É claro que ela era bonita, mas eu também achei que ela era fascinante e brilhante. A vida dela era incrivelmente excitante - os clientes que ela estava atendendo e o trabalho excepcional que ela estava fazendo. Fui levado por ela desde o momento em que a vi", contou Clooney sobre a advogada.
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A partir de então, ambos passaram a manter contato trocando e-mails. Clooney, porém, aproveitou para mostrar seu lado brincalhão, e escrevia as mensagens como se fosse seu cachorro, Einstein, alegando estar preso em diversos lugares, e que precisaria ser resgatado legalmente.
Algum tempo depois, os dois marcaram um jantar em um dos melhores restaurantes de Londres, dando início ao relacionamento. Os dois se casaram em 2014, e tiveram dois filhos gêmeos: Alexander e Ella.

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