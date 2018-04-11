George Clooney conquistou Amal se passando por cachorro em e-mail

George Clooney Crédito: Reprodução/Facebook

O ator George Clooney teria dado o pontapé inicial do relacionamento com sua mulher, Amal, de uma forma inusitada: se passando por um cachorrinho em seu e-mail.

Em entrevista à revista Vogue, o casal relembrou o começo do romance, em 2013, quando Amal foi junto de uma amiga à casa de George no lago Como, na Itália.

"É claro que ela era bonita, mas eu também achei que ela era fascinante e brilhante. A vida dela era incrivelmente excitante - os clientes que ela estava atendendo e o trabalho excepcional que ela estava fazendo. Fui levado por ela desde o momento em que a vi", contou Clooney sobre a advogada.

A partir de então, ambos passaram a manter contato trocando e-mails. Clooney, porém, aproveitou para mostrar seu lado brincalhão, e escrevia as mensagens como se fosse seu cachorro, Einstein, alegando estar preso em diversos lugares, e que precisaria ser resgatado legalmente.