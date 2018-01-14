Gêmeos do BBB posam em Guarapari e fã pede: 'Só não vão brigar mais'

Antônio e Manoel Rafaski, os gêmeos que participaram do "BBB 17", tiveram os nomes associados a uma pancadaria que aconteceu nesta semana na porta de uma unidade de uma rede de fast-food. Após a polêmica, eles postaram uma foto em Guarapari e um fã não pensou duas vezes antes de pedir, em tom de brincadeira: "Só não vão mais brigar né?"

Outra internauta comentou: "Só quem apanhou do segurança sorri."

Ironia, indireta ou coincidência, na legenda da publicação, feita por Manoel, estão dois emojis de anjo, indicando que os gêmeos são anjos. Inclusive, Antônio comentou: "Adorei a legenda."

Antônio, que também publicou a mesma foto, escreveu na legenda: "Não tem preço ver esse sorriso estampado no seu rosto, irmão. Te amo."

VÍDEO DOS GÊMEOS BRIGANDO VIRALIZOU

Na gravação, o suposto primeiro gêmeo já aparece caído, de bruços, e, em seguida, o segundo irmão é visto enfrentando um dos seguranças da loja. O vídeo acaba quando uma senhora consegue impedir um dos dois de continuar enfrentando os vigilantes e tudo parece ficar controlado. Assista: