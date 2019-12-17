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Gêmeas? Vera Viel e Bruna Marquezine surpreendem fãs pela semelhança

Atriz e modelo, que é mulher de Rodrigo Faro, posam juntas e chamam a atenção: 'Separadas na maternidade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 20:17

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 20:17

Vera Viel e Bruna Marquezine Crédito: Instagram / @veraviel | Instagram / @brunamarquezine
Vera Viel e Bruna Marquezine se encontraram pela primeira vez na segunda-feira, 16, e surpreenderam os fãs pela semelhança entre as duas.
"Muita gente me fala que sou parecida com ela. E hoje eu a conheci. Linda e simpática", escreveu a modelo, de 44 anos. "Poderia ser mãe dela, pois tenho 20 anos a mais. Me sinto lisonjeada", completou ela, que é casada com o apresentador Rodrigo Faro, da RecordTV.

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Os fãs comentaram a aparência das duas. "Quem é quem? Gêmeas de barrigas de mães diferentes", disse uma usuária do Instagram. "Parece mãe e filha", falou outra. "Separadas na maternidade", brincou um rapaz.

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