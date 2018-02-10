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Rainha da folia

Gêmeas de Ivete Sangalo nascem em pleno carnaval

Cantora postou vídeo dançando com familiares na maternidade; assessoria dela confirmou nascimento das gêmeas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 11:14

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 11:14

Ivete Sangalo posta foto fazendo a maior festa na maternidade Crédito: Reprodução / Facebook Ivete Sangalo
O carnaval de 2018 começou com uma bela surpresa da cantora Ivete Sangalo, uma das rainhas da folia brasileira. Ela surpreendeu a todos na madrugada deste sábado ao anunciar o nascimento das gêmeas Helena e Marina. O parto estava previsto apenas para depois da folia. 
Às 4h30 a baiana postou um vídeo na maternidade anunciando seu parto. Às 6h, o nascimento foi confirmado pela assessoria da cantora, no Hospital Aliança, em Salvador.
Helena nasceu às 5h21 e Marina às 5h24. Ambas nasceram pesando cerca de três quilos. 
"E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre . Amo vcs!", escreveu a cantora na legenda do vídeo postado em seu Instagram. No vídeo (veja abaixo), ela aparece com familiares ao som de No Groove, música que gravou com Márcio Victor e que concorre à hit do Carnaval, um pouco antes de ter as filhas.
Ivete estava com oito meses e completaria nove meses de gestação somente depois do Carnaval. Sua última apresentação foi na virada de Salvador, quando fez show sentada. Vocês se incomodam se eu fizer o show sentadinha? Vai ser um acústico chamado o couro vai comer! Isso é a barriga que tá pesando, me dê um banquinho aí..., disse a rainha da Axé music quando pediu ao público para sentar. 

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