Gêmeas de Ivete Sangalo nascem em pleno carnaval

Ivete Sangalo posta foto fazendo a maior festa na maternidade Crédito: Reprodução / Facebook Ivete Sangalo

O carnaval de 2018 começou com uma bela surpresa da cantora Ivete Sangalo, uma das rainhas da folia brasileira. Ela surpreendeu a todos na madrugada deste sábado ao anunciar o nascimento das gêmeas Helena e Marina. O parto estava previsto apenas para depois da folia.

Às 4h30 a baiana postou um vídeo na maternidade anunciando seu parto. Às 6h, o nascimento foi confirmado pela assessoria da cantora, no Hospital Aliança, em Salvador.

Helena nasceu às 5h21 e Marina às 5h24. Ambas nasceram pesando cerca de três quilos.

"E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre . Amo vcs!", escreveu a cantora na legenda do vídeo postado em seu Instagram. No vídeo (veja abaixo), ela aparece com familiares ao som de No Groove, música que gravou com Márcio Victor e que concorre à hit do Carnaval, um pouco antes de ter as filhas.