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Gêmeas de Ivete Sangalo ganham festa de primeiro mês de vida

As gêmeas nasceram durante o carnaval, no entanto o tema do primeiro 'mêsversário' foi Páscoa

Publicado em 12 de Março de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 18:47
Ivete posta foto amamentando gêmeas ao lado do marido e do filho Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Neste sábado, 10, as filhas de Ivete Sangalo Helena e Marina completaram o primeiro mês de vida. A irmã de Ivete, Cynthia Sangalo, mostrou os detalhes da comemoração nos stories do Instagram.
As gêmeas nasceram durante o carnaval, no entanto o tema do primeiro 'mêsversário' foi Páscoa.
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Ivete Sangalo e o pai Daniel Cady não mostraram nas redes sociais a comemoração. Por enquanto, os papais as gêmeas apareceram apenas duas vezes: em uma foto logo após o parto e em outra imagem durante a amamentação. No segundo clique, a cantora explicou o distanciamento da internet. "Mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouco mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento."

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