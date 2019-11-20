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Deu ruim

Geisy Arruda publica fotos praticando bondage e perde 7 mil seguidores

Na imagem, ela aparece de lingerie e amarrada com cordas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 14:54

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 14:54

Geisy Arruda publica fotos praticando bondage e perde 7.000 seguidores Crédito: Instagram/@geisy_arruda
Geisy Arruda, 30, revelou que perdeu 7.000 seguidores no seu Instagram depois de publicar uma foto sobre a técnica erótica japonesa shibari, que consiste em amarrar o parceiro. 
Ela publicou uma foto em que aparece de lingerie e é amarrada de costas, e foi criticada por seus seguidores. "Sempre admirei a sua história de vida. Mais acho esse tipo de exposição desnecessária. Por isso estou saindo", escreveu uma internauta. Mensagens semelhantes apareceram na sequência. 
Ela também foi questionada pelo Twitter, e respondeu. "Perdi mais de 7 mil seguidores no Instagram com as fotos do shibari. Incrível como o desconhecido assusta e causa tanta ignorância". Hoje, ela está com 1,5 milhões de seguidores no Instagram. No Twitter, são mais de 220 mil.
Em seus vídeos no YouTube, ela explica, com mais detalhes sobre uma prática de BDSM  ("bondage", submissão, dominação e masoquismo) chamada shibari. "Eu senti muito medo e fiquei muito ansiosa. Senti falta de ar, o que é normal", disse ela. 

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Os perfis de Arruda estão cada vez mais dedicados ao erotismo. Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, ela falou sobre o livro digital de contos eróticos que vai lançar, chamado "O Prazer da Vingança". 
Nele, ao menos dez contos, dentre reais e outros tirados de outros momentos. Ela conta que pretende inspirar muitas pessoas. "Vocês pediram e eu vou liberar meus contos eróticos. Serão mais de cem páginas de histórias com fotos exclusivas feitas por mim", revela. A produção das imagens foi toda feita em motéis.

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