Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acusação

Garçom pede R$ 30 mil a Fiuk em processo por dano moral

Fiuk teria acusado o garçom de ter furtado um IPhone de seu quarto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 12:00

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 12:00

Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk
Um garçom está pedindo R$ 30 mil de indenização em um processo na Justiça após ter sido acusado por
Fiuk
de ter furtado o celular do ator.
Segundo dados do processo, que corre no TR-RJ o episódio ocorreu em 30 de outubro de 2011, quando Fiuk estava hospedado em um hotel Sheraton no Rio de Janeiro, junto a uma mulher, e pediu que o funcionário esquentasse sobras de uma refeição e retirasse algumas louças sujas de seu quarto, o que foi feito.
Horas depois, Fiuk teria acusado o garçom de ter furtado um IPhone de seu quarto, utilizando "palavras de baixo calão extremamente ofensivas".
Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e houve revista do armário e da mochila do funcionário, sem que o aparelho fosse encontrado. Na sequência, Fiuk não teria pedido desculpas ao funcionário, dando às costas à situação e retornando a seu quarto."
Por conta disso, o garçom apresentou uma queixa crime por calúnia contra o ator. Alegou também que passou a ser "preterido pelo hotel" "em razão da acusação infundada" de Fiuk.
O advogado do garçom pede uma indenização de ao menos R$ 30 mil de Fiuk, citando "dano moral" e a "situação econômica do ofensor e ofendido".
O processo corre desde junho de 2014, mas só foi retomado recentemente, em julho de 2018.
O E+ entrou em contato com a assessoria de Fiuk, que afirmou se posicionar só "no momento exato".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha
Fila dobrou o quarteirão durante mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16)
Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória
Seleção Brasileira
Seleção brasileira goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados