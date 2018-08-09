Gal Gadot apoia menino que usou acessórios da Mulher Maravilha na aula

Gal Gadot, que interpretou a Mulher Maravilha no filme homônimo da DC Comics, demonstrou apoio a um garotinho usando seu perfil no Instagram. A atriz compartilhou a notícia de que um menino foi à escola usando a mochila e a coroa da Mulher Maravilha em seu primeiro dia de aula. O texto foi escrito pela mãe, que estava com medo do filho sofrer preconceito.