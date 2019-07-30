Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manifestação

Gal Costa rege plateia em xingamento contra Bolsonaro durante show

A cantora publicou o momento em vídeo no Stories do seu Instagram

Publicado em 

29 jul 2019 às 23:45

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 23:45

28/09/2018 - A cantora Gal Costa Crédito: Tiago Queiroz/AE
Gal Costa, 73, regeu e acompanhou a plateia em xingamento contra o presidente Jair Bolsonaro (PSL), durante show no Festival de Inverno de Bonito, em Mato Grosso do Sul, no sábado (26). A cantora publicou o momento em vídeo no Stories do seu Instagram. 
> Milton Nascimento ganha homenagem com Gal, Criolo e Anavitória
Nas imagens, o público entoa em coro: 'Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu". Gal Costa aparece dançando e cantando junto, mas sem usar o microfone. Ao fundo, a sua banda toca uma marchinha. 
Antes das eleições presidenciais de 2018, Gal se juntou aos artistas que aderiram ao movimento #EleNão, contrário a Bolsonaro (PSL). "Somos mulheres lutando contra a candidatura de um cara fascista, grosseiro, intolerante, que não sabe conviver com as diferenças. Eu resolvi aderir, por que não?", disse ela, na ocasião, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.  
> Com álbum denso, Fafá de Belém abre uma nova porta de possibilidades sonoras
A cantora está em turnê pelo país do seu último álbum, "A Pele do Futuro". No próximo dia 3 de agosto, ela se apresenta em Jaguariúna (a 134 km de São Paulo).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados