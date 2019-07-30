Gal Costa rege plateia em xingamento contra Bolsonaro durante show

Nas imagens, o público entoa em coro: 'Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu". Gal Costa aparece dançando e cantando junto, mas sem usar o microfone. Ao fundo, a sua banda toca uma marchinha.

A cantora está em turnê pelo país do seu último álbum, "A Pele do Futuro". No próximo dia 3 de agosto, ela se apresenta em Jaguariúna (a 134 km de São Paulo).