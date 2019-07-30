Gal Costa rege plateia em xingamento contra Bolsonaro durante show

Gal Costa, 73, regeu e acompanhou a plateia em xingamento contra o presidente Jair Bolsonaro (PSL), durante show no Festival de Inverno de Bonito, em Mato Grosso do Sul, no sábado (26). A cantora publicou o momento em vídeo no Stories do seu Instagram.
Nas imagens, o público entoa em coro: 'Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu". Gal Costa aparece dançando e cantando junto, mas sem usar o microfone. Ao fundo, a sua banda toca uma marchinha.
Antes das eleições presidenciais de 2018, Gal se juntou aos artistas que aderiram ao movimento #EleNão, contrário a Bolsonaro (PSL). "Somos mulheres lutando contra a candidatura de um cara fascista, grosseiro, intolerante, que não sabe conviver com as diferenças. Eu resolvi aderir, por que não?", disse ela, na ocasião, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.
A cantora está em turnê pelo país do seu último álbum, "A Pele do Futuro". No próximo dia 3 de agosto, ela se apresenta em Jaguariúna (a 134 km de São Paulo).