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"Gordofobia também não"

Gaby Amarantos critica Silvio Santos: 'Racismo não é opinião'

Depois, ela publicou um vídeo que mostra como Silvio Santos tratou diversas convidadas de seu programa, com piadas sobre a cor, o peso, e a sexualidade de mulheres

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 19:15
Gaby Amarantos Crédito: Divulgação
Na noite da última terça-feira, 5, Gaby Amarantos usou seu Twitter para fazer duras críticas a Silvio Santos por conta do que considerou como 'piadas' racistas, homofóbicas e machistas no Programa Silvio Santos, que, segundo ela, vão ao ar todos os domingos no SBT.
"Sério que vocês acham Silvio Santos ídolo? O cara fez a gente crescer vendo-o ridicularizar negros/mulheres/gays/plus e ganhar mídia com isso. Vocês tão mal de ícone viu, não dá mais pra normalizar isso", tuitou Gaby.
Depois, ela publicou um vídeo que mostra como Silvio Santos tratou diversas convidadas de seu programa, com piadas sobre a cor, o peso, e a sexualidade de mulheres. "Racismo não é opinião, gordofobia não é opinião, homofobia não é opinião, machismo não é opinião. Comunicadores, humoristas e todo e qualquer ser humano não pode usar desse artifício pra destilar preconceito!", tuitou.

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