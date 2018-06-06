Gaby Amarantos critica Silvio Santos: 'Racismo não é opinião'

Gaby Amarantos Crédito: Divulgação

Na noite da última terça-feira, 5, Gaby Amarantos usou seu Twitter para fazer duras críticas a Silvio Santos por conta do que considerou como 'piadas' racistas, homofóbicas e machistas no Programa Silvio Santos, que, segundo ela, vão ao ar todos os domingos no SBT.

"Sério que vocês acham Silvio Santos ídolo? O cara fez a gente crescer vendo-o ridicularizar negros/mulheres/gays/plus e ganhar mídia com isso. Vocês tão mal de ícone viu, não dá mais pra normalizar isso", tuitou Gaby.