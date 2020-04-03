Gabi vence a última Prova do Anjo do 'BBB 20'

Participante do BBB 20 Gabi Martins Crédito: Divulgação/ GShow

Gabi foi a vencedora da última Prova do Anjo dessa vigésima temporada do Big Brother Brasil 20, realizada na tarde desta sexta-feira (3). Ela também levou um prêmio de R$ 10 mil, sendo metade em dinheiro e a outra metade em compras pelo aplicativo da C&A.

A prova consistia em montar um quebra-cabeça após assistir um clipe com vários looks jeans C&A. Quem montasse corretamente e apertasse o botão primeiro, ganharia a Prova do Anjo. Participaram da prova Gabi, Rafa, Marcela, Mari e Babu.

Como parte do cargo de anjo, Gabi escolheu Marcela e Gizelly para o castigo do monstro, que consiste em dançar ao som de diversos ritmos, em uma pista de dança exclusivas. Gizelly não gostou e chegou a dizer, em conversa com Ivy e Marcela, que vai votar tranquila em Gabi.