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Folha de São Paulo

Gabi vence a última Prova do Anjo do 'BBB 20'

Além do título,  ela também levou um prêmio de R$ 10 mil, sendo metade em dinheiro e a outra metade em compras pelo aplicativo da C&A
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 16:41

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 16:41

Participante do BBB 20 Gabi Martins
Participante do BBB 20 Gabi Martins Crédito: Divulgação/ GShow
Gabi foi a vencedora da última Prova do Anjo dessa vigésima temporada do Big Brother Brasil 20, realizada na tarde desta sexta-feira (3). Ela também levou um prêmio de R$ 10 mil, sendo metade em dinheiro e a outra metade em compras pelo aplicativo da C&A.
A prova consistia em montar um quebra-cabeça após assistir um clipe com vários looks jeans C&A. Quem montasse corretamente e apertasse o botão primeiro, ganharia a Prova do Anjo. Participaram da prova Gabi, Rafa, Marcela, Mari e Babu.
Como parte do cargo de anjo, Gabi escolheu Marcela e Gizelly para o castigo do monstro, que consiste em dançar ao som de diversos ritmos, em uma pista de dança exclusivas. Gizelly não gostou e chegou a dizer, em conversa com Ivy e Marcela, que vai votar tranquila em Gabi.
Tiago Leifert informou na quinta (2) que esse será o último anjo da temporada, que acaba em três semanas. O próximo paredão já será formado nesta sexta, para a saída de um participante no próximo domingo (5). Será um indicado pela líder Flay, o mais votado da casa e o escolhido pelo mais votado da casa.

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