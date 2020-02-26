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Casal

Gabi e Guilherme brigam e ele diz que relação não dará certo no 'BBB 20'

Ela se sente incomodada com a postura de Guilherme com Bianca, que acaba de ser eliminada. Apesar de eles serem amigos, Gabi acredita que haja uma atração maior entre os dois e que não seja apenas amizade

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 18:41
"BBB 20": Gabi e Guilherme dão beijão na chuva Crédito: TV Globo/Reprodução
A relação entre Gabi e Guilherme está estremecida no BBB 20. Nesta quarta-feira (26), já não é mais possível saber se eles continuam um casal. Rolou muita DR na madrugada.
Ela se sente incomodada com a postura de Guilherme com Bianca, que acaba de ser eliminada. Apesar de eles serem amigos, Gabi acredita que haja uma atração maior entre os dois e que não seja apenas amizade. Para ela, a aproximação de Bianca durante uma festa foi a gota d'água para que o que sente viesse à tona. E a saída de Bianca a fez remoer todas essas situações.
Do outro lado, Guilherme está sem saber o que fazer. Ele conta já ter pedido desculpas e lembra a namorada de que não rolou beijo e que a iniciativa foi da própria Bianca. Só que agora ele já não sabe se quer manter o relacionamento com a mineira.
Em papo com Flayslane, Guilherme disse que não daria certo esse relacionamento lá fora da casa, já que a todo instante sentimentos diferentes permeiam a cabeça de Gabi.
"Ela que está fazendo isso. Por qual motivo ela me pediu em namoro? Se eu for ao paredão e voltar quero só ver como ela vai agir comigo. A gente não tem mais nada e vai me prejudicar no jogo", resmungou. "Acho que eu e a Gabi já era", comentou ele com Mari.
As amigas Gabi, Manu, Marcela e Mari, resolveram aconselhar a jovem a nunca esquecer de seus princípios. Manu disse para ela ficar mais ligada no que encanta e o que pesa mais na relação com Guilherme. E Marcela pediu para que Gabi não se esqueça da mulher incrível que é.

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