Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu ruim

Funkeiro MC Livinho é acusado de agredir funcionário após show

Tudo teria começado por conta de microfonias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 12:29

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 12:29

MC Livinho Crédito: Reprodução/Instagram
O funkeiro MC Livinho está sendo acusado de agressão por parte de um técnico de som que alega ter trabalhado com ele.
O relato feito pelo funcionário veio à tona por meio da página da empresa Áudio Mix Brasil no Facebook. Nele, o homem, que não é identificado, mas teve fotos de seus ferimentos divulgadas, conta que tudo começou por conta de duas microfonias no P.A. [sigla para Public Address, relativa ao sistema de som], que, segundo ele, estava sendo gerenciado por outra pessoa durante uma apresentação do cantor.
> Leia mais notícias de Entretenimento
"Acabou o show e ele me chamou no camarim. Estava ele, a mulher dele, o empresário e o produtor. Aí ele começou a falar que tinha que ter um cara competente na equipe dele, que ele não é digno de ter uma equipe que é uma b*** e começou a esculachar", contou.
"Disse que eu não sabia o que estava fazendo e começou a me xingar do nada com vários palavrões. Eu apenas falei: 'Mano, não dá pra trabalhar com você, esse desrespeito com palavras e com atitudes em cima do palco é inadmissível pra mim', e pedi as contas", prosseguiu.
Em seguida, vem o momento em que ocorreram as supostas agressões: "Virei as costas, saí do camarim, bati a porta e ele veio atrás, correndo. Me pegou na escada do camarim da Áudio Club pelas costas, chutando pela escada e já me agredindo com algo na mão".
O E+ entrou em contato com a assessoria de MC Livinho para saber sua versão sobre o fato, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas
Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados