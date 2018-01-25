'Funk é uma luz no fim do túnel para muita gente', revela Jojo Todynho

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho

Jojo Todynho, no auge da fama pós-lançamento de "Que Tiro Foi Esse". Não tem como transcrever essa frase, já que, realmente, só quem vive e sente na pele a dificuldade de morar no morro pode explicar o quão complicada é essa situação. "Só a gente que é da comunidade sabe como o funk é uma luz no fim do túnel para muita gente", dispara, no auge da fama pós-lançamento de "Que Tiro Foi Esse". Não tem como transcrever essa frase, já que, realmente, só quem vive e sente na pele a dificuldade de morar no morro pode explicar o quão complicada é essa situação.

Anitta "Vai, Malandra" e reconhece que quer tomar espaço na cena cultural para dar destaque à diversidade. Mas, para a funkeira que caiu na graça do brasileiro com vídeos curtos nas redes sociais, que mais nos faziam rir do que qualquer outra coisa, a tempestade já passou e, agora, é só sucesso. Ela, que teve que substituir "Maronttinni" - um outro sobrenome criado por ela - por "Todynho", já que virou referência do bordão "só o canudinho do Todynho" (quando tratava dos próprios seios), comemora a aparição que fez no clipe de"Vai, Malandra" e reconhece que quer tomar espaço na cena cultural para dar destaque à diversidade.

Aliás, falando em diversidade, "Que Tiro Foi Esse" é protagonizado por uma drag e os "tiros" aos quais Jojo se refere não são para incitar a violência, como muita gente criticou. Esses disparos são uma resposta dos gêneros e das diferenças à sociedade. A funkeira, nascida e criada em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no entanto, não poderia nunca imaginar que sairia do anonimato e viraria uma nova estrela do funk nacional.

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho

"Eu trabalho e me dedico, né? Mas a gente nunca imagina que vai dar tudo tão certo assim", exemplifica. Ela, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, revela que apoia sim a diversidade e defende que cada um tem que ser e fazer o que quiser. E é justamente esse o recado que ela quis passar com o clipe. "Meu recado é que elas (as pessoas) sejam o que querem ser. Autoestima é tudo. Se amem, porque se a gente não se amar, ninguém vai fazer isso por nós", avalia.

Confira: Gazeta Online bateu um papo com a funkeira. A conversa rendeu bons frutos, ou melhor, respostas, e Jojo falou - também - de sua trajetória e de como o funk é a música que ela cresceu ouvindo.

Gazeta Online: Você começou a fazer fama com uns vídeos de "comédia" que apareceram no Facebook e no Instagram. A partir daí, as pessoas começaram a conhecer o seu trabalho. Na época, você já imaginava em se projetar a nível nacional, como está agora?

Jojo Todynho: A gente nunca imagina que vai dar tudo tão certo. A gente torce, trabalha e se dedica, né? Mas, graças a Deus, aconteceu! Tem cada vídeo que eu passo mal! (Risos) É muito legal ver tanta gente diferente de mim, famosa, se declarando fã do meu trabalho.

Gazeta Online: Há quanto tempo começou a cantar funk? Como era o funk na sua infância e adolescência?

Jojo Todynho: O funk faz parte da minha vida. Quem vive em comunidade sabe do que estou falando. O funk sempre foi a luz no fim do túnel pra muita gente, a única oportunidade de sair da miséria mesmo. Eu canto funk acho que desde o dia que aprendi a falar (risos).

Gazeta Online: Já esperava que o clipe de "Que Tiro Foi Esse" tivesse essa repercussão por todo o País? O que te deixa mais feliz?

Jojo Todynho: A gente nunca sabe o que vai acontecer. O que me deixa mais feliz é o carinho das pessoas que tenho recebido por aí.

Gazeta Online: Para você, o que é um tiro certo?

Jojo Todynho: Acertar na produção da noite que você decidiu sair para se dar bem.

Gazeta Online: Como você acha que sua participação no clipe da Anitta reforçou para a sua carreira? De que forma você avalia esse momento da música em que o funk brasileiro está no topo das paradas?