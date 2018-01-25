Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SUCESSO

'Funk é uma luz no fim do túnel para muita gente', revela Jojo Todynho

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, a funkeira fala do sucesso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 17:16

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 17:16

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
"Só a gente que é da comunidade sabe como o funk é uma luz no fim do túnel para muita gente", dispara Jojo Todynho, no auge da fama pós-lançamento de "Que Tiro Foi Esse". Não tem como transcrever essa frase, já que, realmente, só quem vive e sente na pele a dificuldade de morar no morro pode explicar o quão complicada é essa situação.
Mas, para a funkeira que caiu na graça do brasileiro com vídeos curtos nas redes sociais, que mais nos faziam rir do que qualquer outra coisa, a tempestade já passou e, agora, é só sucesso. Ela, que teve que substituir "Maronttinni" - um outro sobrenome criado por ela - por "Todynho", já que virou referência do bordão "só o canudinho do Todynho" (quando tratava dos próprios seios), comemora a aparição que fez no clipe de Anitta "Vai, Malandra" e reconhece que quer tomar espaço na cena cultural para dar destaque à diversidade. 
> Leia mais notícias de Entretenimento
Aliás, falando em diversidade, "Que Tiro Foi Esse" é protagonizado por uma drag e os "tiros" aos quais Jojo se refere não são para incitar a violência, como muita gente criticou. Esses disparos são uma resposta dos gêneros e das diferenças à sociedade. A funkeira, nascida e criada em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no entanto, não poderia nunca imaginar que sairia do anonimato e viraria uma nova estrela do funk nacional.
Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
"Eu trabalho e me dedico, né? Mas a gente nunca imagina que vai dar tudo tão certo assim", exemplifica. Ela, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, revela que apoia sim a diversidade e defende que cada um tem que ser e fazer o que quiser. E é justamente esse o recado que ela quis passar com o clipe. "Meu recado é que elas (as pessoas) sejam o que querem ser. Autoestima é tudo. Se amem, porque se a gente não se amar, ninguém vai fazer isso por nós", avalia.
O Gazeta Online bateu um papo com a funkeira. A conversa rendeu bons frutos, ou melhor, respostas, e Jojo falou - também - de sua trajetória e de como o funk é a música que ela cresceu ouvindo. Confira:
Gazeta Online: Você começou a fazer fama com uns vídeos de "comédia" que apareceram no Facebook e no Instagram. A partir daí, as pessoas começaram a conhecer o seu trabalho. Na época, você já imaginava em se projetar a nível nacional, como está agora?
Jojo Todynho: A gente nunca imagina que vai dar tudo tão certo. A gente torce, trabalha e se dedica, né? Mas, graças a Deus, aconteceu! Tem cada vídeo que eu passo mal! (Risos) É muito legal ver tanta gente diferente de mim, famosa, se declarando fã do meu trabalho.
Gazeta Online: Há quanto tempo começou a cantar funk? Como era o funk na sua infância e adolescência?
Jojo Todynho: O funk faz parte da minha vida. Quem vive em comunidade sabe do que estou falando. O funk sempre foi a luz no fim do túnel pra muita gente, a única oportunidade de sair da miséria mesmo. Eu canto funk acho que desde o dia que aprendi a falar (risos).
Gazeta Online: Já esperava que o clipe de "Que Tiro Foi Esse" tivesse essa repercussão por todo o País? O que te deixa mais feliz?
Jojo Todynho: A gente nunca sabe o que vai acontecer. O que me deixa mais feliz é o carinho das pessoas que tenho recebido por aí.
Gazeta Online: Para você, o que é um tiro certo?
Jojo Todynho: Acertar na produção da noite que você decidiu sair para se dar bem.
Gazeta Online: Como você acha que sua participação no clipe da Anitta reforçou para a sua carreira? De que forma você avalia esse momento da música em que o funk brasileiro está no topo das paradas?
Jojo Todynho: Me deu visibilidade sim. O funk sempre esteve em alta, mas agora está mais famoso porque conquistou muita celebridade. E, com as redes sociais, acaba sendo mais divulgado. Funk veio pra ficar há muito tempo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados