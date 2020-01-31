Fotos: conheça representantes da beleza negra do Espírito Santo

O último domingo (26) foi de eleição dos representantes da beleza negra do Espírito Santo, em cerimônia que aconteceu no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória.
Dentre os 24 candidatos, que competiram em seis categorias diferentes, ganharam Roberta de Jesus, eleita Miss Baby Beleza Negra ES 2020; Thielly Dafny, eleita Miss Mini Beleza Negra ES 2020; Sophia Hellen, eleita Miss Mirim Beleza Negra ES 2020; Leticia Santos, eleita Miss Beleza Negra ES 2020; Guthierry Baruq, eleito Mister Mini Beleza Negra ES 2020; e Bruno Almeida Souza, eleito Mister Beleza Negra ES 2020.
Para entrar no evento, os convidados levaram dois quilos de alimento não perecível ou ração. A organização ainda vai dividir a arrecadação total em duas partes, sendo uma para uma instituição de resgate de animais e outra para as vítimas das chuvas em Iconha.
Assistente geral do concurso, Ana Clara Moreira avalia que a edição foi muito satisfatória de modo geral e poder contribuir para a cultura negra no Estado e ainda para as vítimas da chuva é gratificante.
"Superou nossas expectativas. Tivemos representantes de várias frentes lá e autoridades e o pessoal todo se engajou e ajudou bastante", comenta.