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Poder artístico

Forbes: Ivete Sangalo é uma das mulheres mais poderosas do Brasil

A seleção também traz o nome de Rosa Weber; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2019 às 05:27

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 05:27

A Forbes divulgou neste sábado, 25, em seu site a lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. O ranking, que foi publicado originalmente na edição de fevereiro da revista, traz personalidades como a cantora Ivete Sangalo, a influenciadora digital Camila Coelho, as atletas Marta e Maya Gabeira.
A cantora Ivete Sangalo Crédito: Rafa Mattei
A seleção também traz o nome de Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e reúne diversas executivas.
Veja a lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes:
Alice Ferraz, CEO e fundadora da plataforma de blogs Fhits

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