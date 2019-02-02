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Fora do BBB, Gustavo afirma que continua namorando bailarina do Faustão

'Brother' disse que era solteiro ao entrar no programa

Publicado em 

01 fev 2019 às 21:50

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 21:50

Gustavo foi eliminado do BBB 19 com 78,94% dos votos Crédito: TV Globo/Reprodução
Mesmo fora do BBB 19, Gustavo segue causando polêmica. O médico oftalmologista entrou na casa dizendo que era solteiro, mas nesta semana declarou em entrevista que segue namorando firme com Daiane de Paula, dançarina do Faustão.
"Na verdade, não terminei o namoro. Falei na casa que estava solteiro, mas eu estava namorando. Nós tínhamos combinado isso. Preferi que ela falasse aqui fora que estava sozinha, e que eu falasse que estava também, simplesmente para preservá-la de qualquer comentário que pudesse acontecer na casa. A gente sabe que qualquer coisinha pode virar um comentário maldoso. Nós estamos muito bem, e ela está muito orgulhosa, apesar de eu ter saído. Estou muito bem resolvido e muito feliz com o meu relacionamento", disse em entrevista ao jornal Extra.
Antes de entrar na casa, o oftalmologista declarou que tinha terminado um relacionamento para entrar totalmente disponível no reality. 
"Esse negócio de namoro sério é complicado. No começo, eu namorava, mas era bagunçado. Eu aprontava", revelou à época.
Paulistano da zona leste, o médico oftalmologista Gustavo diz ser viciado na atração e já se inscreveu mais de dez vezes. 
"Enxergo o programa como uma prova de resistência, de estratégia", disse ele, revelando preferir a atração do que uma namorada. "Namoro o programa há anos e nenhuma mulher me tiraria esse foco. O BBB é a minha prioridade e estou aqui para me desafiar", afirmou antes de entrar na casa.
Gustavo foi o eliminado na última terça-feira (29) no primeiro paredão triplo desta temporada. O "brother" teve 78,94% dos votos na disputa pela permanência na casa com Paula (14,45%) e Hariany (6,61%).
O ex-participante disse ao sair da atração que esperava ir mais longe no programa e que a rejeição das meninas dentro da casa o deixava confiante.
"Tinha uma pessoa que queria que eu saísse da casa e ela pegou o paredão", comentou Gustavo na saída do programa se referindo a Hana, que o colocou para a berlinda.

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