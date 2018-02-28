Fora do "BBB 18", Lucas ganha bem-casado: "Noivo de taubaté" Crédito: Reprodução/TV Globo

"Big Brother Brasil 18" passou por um estúdio onde comentou um pouco sobre seu relacionamento de seis anos fora da casa e com o encanto que sentiu por Jéssica, dentro do jogo. Ele ganhou um bem-casado em referência ao apelido que ganhou nas redes sociais de "noivo de Taubaté" ou "fiel de Taubaté". Assim que deixou o programa, o empresário Lucas dopassou por um estúdio onde comentou um pouco sobre seu relacionamento de seis anos fora da casa e com o encanto que sentiu por Jéssica, dentro do jogo. Ele ganhou um bem-casado em referência ao apelido que ganhou nas redes sociais de "noivo de Taubaté" ou "fiel de Taubaté".

"Noivo de Taubaté é por causa da grávida de Taubaté?", questionou o ex-BBB. A apresentadora retrucou: "É, porque faz referência àquela coisa falsa, que as pessoas não acreditaram, né".

NOIVA DE LUCAS NÃO FOI AO PROGRAMA

Assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Lucas foi abraçado pela família e só se escutava a mãe dele dizendo: "Ela não veio, mas está tudo bem", querendo se referir à noiva do rapaz, a modelo Ana Lúcia Vilela. Ainda assim, o empresário não segurou o choro e questionava a família quanto à ausência da moça. A mãe ainda completou: "Você teve rejeição, meu filho, Ana Lúcia foi (xingamento) na sua vida. Ela não vem, não vem".

Lucas chora ao falar de noiva com Tiago Leifer, após deixar o "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

Conversando com Tiago Leifert, não teve como não abordar o tema que possivelmente foi fator que eliminou Lucas do programa com 49,92% dos votos. "Eu não queria falar agora, mas vamos falar. As pessoas de casa começaram a ver uma coisa que não agradou", disse o apresentador desta edição.

LUCAS ADMITE QUE FEZ CARÍCIA EM JÉSSICA NO EDREDOM

Ainda no estúdio após a sua saída no programa, Lucas admitiu que fez carinho em Jéssica debaixo do edredom. "Foi uma carícia", disparou o rapaz depois de uma leve pressão da apresentadora. "A gente tem diversos tipos de carinho e queremos saber o que foi", retrucou ela, quando ele disse que tinha sido apenas um carinho.

MAHMOUD CHOROU COM SAÍDA DE LUCAS

Assim como Jéssica, Mahmoud também sentiu muito a saída do brother. Ele chorava de soluçar assim que Tiago Leifert anunciou que o eliminado era o empresário. Abraçou Lucas diversas vezes e depois que o rapaz saiu o sexólogo foi consolado pelos colegas que estavam ao seu redor.

Mahmoud e Breno choram após eliminação de Lucas do "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

JÉSSICA ESCUTOU O TESTAMENTO DO ELIMINADO DE LUCAS?

Não sabemos com certeza, mas cenas exibidas pela TV Globo logo após o anúncio de Lucas sobre o seu testamento do eliminado mostraram Jéssica sorrindo, já sem chorar, e dizendo: "Lucas não existe". Isso, a princípio, levantou especulações, já que a loira deu sinais de que estaria comemorando porque o seu "crush" dentro da casa a assegurou para a próxima prova do líder.