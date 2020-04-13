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"Big Brother Brasil"

Fora da casa, Flay critica voto de Thelma em Babu

A cantora foi eliminada no paredão desse domingo (12), com 63% dos votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 16:13

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 16:13

"BBB 20": a sister Flayslane Crédito: TV Globo/Reprodução
Passada a tristeza de deixar o "Big Brother Brasil 20", Flayslane, de 25 anos, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais, na madrugada desta segunda (13), que ficou aliviada com a saída e que tinha a possibilidade de desistir devido ao desgaste emocional. "Já estava muito além do meu limite."
"Eu estava numa confusão de sentimento que não estava mais conseguindo ficar bem lá entro, estava muito abalada emocionalmente. Foi muito difícil pra mim a partir de determinado momento", afirmou a cantora, que admitiu e se desculpou por alguns erros: "Talvez não tenha sido muito boa jogadora", brincou.

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Flay, que saiu com 63% dos votos em disputa com Babu e Thelma, também aproveitou para alfinetar os colegas que permanecem na casa do "BBB", e criticou o voto de Thelma e Rafa no Babu no Paredão que foi formado após sua saída, na noite de domingo (12).
"Eu estava dentro do camarim e fiquei... não posso falar palavrão. Como que Thelma vota no Babu? Essas coisas eu não entendo, fico muito indignada. Ele evitou votar nas meninas até o fim, não fugiu do paredão para não votar nas meninas, e acontece isso. Estou muito chateada", afirmou Flay.
Babu está no novo paredão e vai disputar a preferência do público com Gizelly e Mari. Após a votação, o ator também cobrou de Thelma o voto que deu nele. "Era só votar na Rafa", afirmou ele à médica, indignado. "A única vez que eu poderia ter ter saído do Paredão foi essa", disse ele.
Após a eliminação, Flay também falou sobre a amizade com Mari, que estava estremecida nessa reta final do programa e disse manter um sentimento forte por ela e por Bianca, que já havia deixado o reality. "Quero ela pra minha vida. Ela foi minha parceira nessa trajetória", afirmou a cantora.

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