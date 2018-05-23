Flores usadas no casamento de Harry e Meghan foram doadas para asilos

Príncipe Harry e Meghan Markle posam com as crianças que foram pajens e floristas no casamento, entre eles a princesa Charlotte e o príncipe George

"Hoje nós tivemos uma entrega muito especial. Entregamos aos nossos pacientes lindos buquês feitos com as flores usadas no casamento real. Nosso muito obrigado a Harry, Meghan e a florista Philippa Craddock. Nosso asilo está com aparência e cheiro maravilhosos. Que gesto incrível", escreveu o St Joseph's Hospice, que fica em Londres, em sua página no Facebook.