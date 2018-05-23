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GENTILEZA

Flores usadas no casamento de Harry e Meghan foram doadas para asilos

Várias instituições no Reino Unido receberam buquês no dia seguinte ao evento

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 16:06
Príncipe Harry e Meghan Markle posam com as crianças que foram pajens e floristas no casamento, entre eles a princesa Charlotte e o príncipe George Crédito: Alexi Lubomirski/ Palácio de Kensington
Alguns asilos e instituições de caridade no Reino Unido tiveram uma grata surpresa no último domingo, 20: as entidades receberam as flores que foram utilizadas na cerimônia de casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle - agora duque e duquesa de Sussex - no dia anterior. O cerimonial que cuidou do casamento fez buquês com os arranjos organizados pela florista Philippa Craddock e os enviou para várias instituições.
"Hoje nós tivemos uma entrega muito especial. Entregamos aos nossos pacientes lindos buquês feitos com as flores usadas no casamento real. Nosso muito obrigado a Harry, Meghan e a florista Philippa Craddock. Nosso asilo está com aparência e cheiro maravilhosos. Que gesto incrível", escreveu o St Joseph's Hospice, que fica em Londres, em sua página no Facebook.
Para a emissora norte-americana CNN, o palácio de Kensington, residência oficial do casal, confirmou que enviou os buquês de dedaleiras, peônias e rosas brancas para várias instituições no Reino Unido no domingo como forma de agradecer o trabalho que elas fazem e compensar o fato de não terem conseguido ir pessoalmente ao casamento.

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