SUSTENTÁVEL

Flores do casamento real são escolhidas por atrair insetos polinizadores

Meghan e Harry querem um casamento amigável com o meio ambiente

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 21:56
Reis da mídia espontânea: acontecimentos como o anúncio do casamento de Harry e Meghan geram repercussão global Crédito: Divulgação
A atriz Meghan Markle e o príncipe Harry estão realmente dispostos a fazer um casamento amigável com o meio ambiente. O Palácio de Kensington informou nesta quinta-feira, 17, que algumas das flores que vão decorar a capela de Saint George foram especialmente escolhidas por produzirem muito pólen e atraírem insetos.
"As flores escolhidas possuem grande estoque de néctar, ou seja, elas oferecem muito alimento a animais que são polinizadores. Isso quer dizer que é possível que muitas abelhas, borboletas e outros animais apareçam no casamento", disse a especialista em conservação Alice Laughton em vídeo do palácio no Twitter.
Além dessa medida, Meghan e Harry já haviam anunciado outra medida sustentável: o bolo de casamento foi encomendado em uma confeitaria conhecida por só utilizar ingredientes orgânicos e sazonais.

