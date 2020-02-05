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"BBB 20"

Flayslane para Guilherme: 'Se souberem que estou contando, estou ferrada'

Sister foi até o quarto do 'BBB 20' conversar com o colega de confinamento e revelou preocupação com repasse de informações

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 09:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 09:36
"BBB 20": a sister Flayslane Crédito: TV Globo/Reprodução
Na madrugada desta quarta-feira (5) os confinados levantaram diversos assuntos com os novos integrantes da casa, Daniel e Ivy, que chegaram direto da casa de vidro para a casa mais vigiada do Brasil. 
Depois de algumas revelações, Flayslane também confidenciou a Guilherme que se os brothers do "BBB 20" descobrirem que a cantora está repassando informações a situação não vai pegar bem para ela. 
"As torcidas estavam indo lá (na Casa de Vidro) levando placas para que eles trouxessem os recados. É muita verdade o jogo deles. O menino disse: 'Sou homem, mas estou com nojo dessa sujeira toda", disse a cantora. 

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Flayslane continuou: "Só coisa podre dos meninos. Não pode falar para eles de jeito nenhum. Se as meninas souberem que eu estou contando isso para você, estou f****. Os meninos estão todos queimados. Falaram que o Lucas é um dos piores, estou destruída, eu tenho ele como irmão". 

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