Flayslane para Guilherme: 'Se souberem que estou contando, estou ferrada'

"BBB 20": a sister Flayslane Crédito: TV Globo/Reprodução

Na madrugada desta quarta-feira (5) os confinados levantaram diversos assuntos com os novos integrantes da casa, Daniel e Ivy, que chegaram direto da casa de vidro para a casa mais vigiada do Brasil.

Depois de algumas revelações, Flayslane também confidenciou a Guilherme que se os brothers do " BBB 20 " descobrirem que a cantora está repassando informações a situação não vai pegar bem para ela.

"As torcidas estavam indo lá (na Casa de Vidro) levando placas para que eles trouxessem os recados. É muita verdade o jogo deles. O menino disse: 'Sou homem, mas estou com nojo dessa sujeira toda", disse a cantora.