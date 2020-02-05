Flayslane para Guilherme: 'Se souberem que estou contando, estou ferrada'

Na madrugada desta quarta-feira (5) os confinados levantaram diversos assuntos com os novos integrantes da casa, Daniel e Ivy, que chegaram direto da casa de vidro para a casa mais vigiada do Brasil.
"As torcidas estavam indo lá (na Casa de Vidro) levando placas para que eles trouxessem os recados. É muita verdade o jogo deles. O menino disse: 'Sou homem, mas estou com nojo dessa sujeira toda", disse a cantora.
Flayslane continuou: "Só coisa podre dos meninos. Não pode falar para eles de jeito nenhum. Se as meninas souberem que eu estou contando isso para você, estou f****. Os meninos estão todos queimados. Falaram que o Lucas é um dos piores, estou destruída, eu tenho ele como irmão".