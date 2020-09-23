Flay recrimina fã por comentário racista e diz que também é preta

Flayslane Marcio Poncio, a Flay do BBB 20 Crédito: Instagram/@flay

A cantora e ex-BBB Flayslane, 25, usou as redes sociais nesta noite de terça-feira (22) para recriminar uma fã que repercutiu no Twitter após um comentário racista ao se referir à Thelminha, campeã da 20º edição do Big Brother Brasil.

No Twitter, Flay logo se posicionou e respondeu à admiradora que chamou Thelma de "mucama da casa grande", se referindo ao período de escravidão no Brasil. "Não é possível que você esteja usando minha foto no icon e fazendo um comentário de BOSTA desses", escreveu. (sic)

Flay continuou dizendo que a fã não a representava e afirmou que também é preta. "Tem tudo que mais odeio no seu comentário, e só pra te lembrar EU SOU TÃO PRETA QUANTO ELA, NOJO e DECEPÇÃO." (sic).

Não é possível que você esteja usando minha foto no icon e fazendo um comentário de BOSTA desses, pode ter certeza Dandara que você não me representa, tem tudo que mais odeio no seu comentário, e só pra te lembrar EU SOU TÃO PRETA QUANTO ELA, NOJO e DECEPÇÃO!

você não é superior — FLAY (@flaayoficial) September 22, 2020

Flay não parou por aí. A ex-BBB ainda reforçou em outro tuíte que era contra a qualquer tipo de racismo, já que afinal de contas também é preta. "Só pro caso de restar dúvidas em alguém ou alguém fingir demência ainda.. Eu não sou morena, eu não sou índia, eu não sou mulata, eu sou PRETA!".

Só pro caso de restar dúvidas em alguém ou alguém fingir demência AINDA...

eu não sou morena, eu não sou índia, eu não sou mulata, eu sou PRETA! — FLAY (@flaayoficial) September 22, 2020

Os internautas elogiaram a atitude da cantora e responderam com mensagens positivas. "Eu achei muito bom esse seu posicionamento, mesmo eu não gostando de você é muito bom ver isso."