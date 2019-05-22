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É O AMOR

Flavia Pavanelli e Kevinho reatam namoro no casamento de Carlinhos Maia

Público presente na festa gravou o beijo com seus celulares

Publicado em 

22 mai 2019 às 18:14

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 18:14

22/05/2019 - Kevinho e Flavia Pavanelli se beijam e reatam namoro na festa de Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram/fpavanellidail
Depois de terminar, mais uma vez, em novembro do ano passado, MC Kevinho, 20, e Flavia Pavanelli, 21, lascaram um beijão em frente a todos os convidados do casamento de Carlinhos Maia
Conhecidos por ser um casal iô-iô, o cantor e a atriz já tinham terminado e reatado em agosto do ano passado. 
Amplamente divulgado nas redes sociais, o casamento de Carlinhos Maia foi transmitido para cerca de 3 milhões de pessoas pela internet. Ele e o marido Lucas Guimarães dançaram a noite inteira ao som de Wesley Safadão, DJ Alok e a banda de forró Calcinha Preta, músicos que animaram a festa.
A festa luxuosa ocorreu às margens do rio São Francisco, no restaurante Karrancas, localizado na Praia Beira Rio, em Canindé de São Francisco (SE).
Celebrada pelo poeta regional Júlio César Martins Soares, a cerimônia contou a história do casal. Ao som de uma música da banda Melim, os padrinhos e noivos entraram com os pais no local. 
Anitta, Simone (da dupla com Simaria), Tirullipa, Gkay, Flávia Pavanelli, Kevinho estavam na cerimônia. Foram os cachorros do casal que entregaram a aliança.
E quem não foi mandou recado. Whindersson Nunes e Luísa Sonza não puderem comparecer à festa, mas desejaram que o casal se divertisse muito. "Casamento é a união do sentimento mais puro e lindo do ser humano, o amor! Nesse dia, desejo todo o amor do mundo para vocês, muita alegria, paz e saúde nessa nova etapa, que é a etapa mais linda de um casal", escreveu Sonza no Instagram.

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