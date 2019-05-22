Flavia Pavanelli e Kevinho reatam namoro no casamento de Carlinhos Maia

22/05/2019 - Kevinho e Flavia Pavanelli se beijam e reatam namoro na festa de Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram/fpavanellidail

MC Kevinho, 20, e Flavia Pavanelli, 21, lascaram um beijão em frente a todos os convidados do Depois de terminar, mais uma vez, em novembro do ano passado,, 20, e, 21, lascaram um beijão em frente a todos os convidados do casamento de Carlinhos Maia

Conhecidos por ser um casal iô-iô, o cantor e a atriz já tinham terminado e reatado em agosto do ano passado.

Amplamente divulgado nas redes sociais, o casamento de Carlinhos Maia foi transmitido para cerca de 3 milhões de pessoas pela internet . Ele e o marido Lucas Guimarães dançaram a noite inteira ao som de Wesley Safadão, DJ Alok e a banda de forró Calcinha Preta, músicos que animaram a festa.

A festa luxuosa ocorreu às margens do rio São Francisco, no restaurante Karrancas, localizado na Praia Beira Rio, em Canindé de São Francisco (SE).

Celebrada pelo poeta regional Júlio César Martins Soares, a cerimônia contou a história do casal. Ao som de uma música da banda Melim, os padrinhos e noivos entraram com os pais no local.

Anitta, Simone (da dupla com Simaria), Tirullipa, Gkay, Flávia Pavanelli, Kevinho estavam na cerimônia. Foram os cachorros do casal que entregaram a aliança.