Flávia Alessandra empresta vestido para fã usar em aniversário

Flávia Alessandra Crédito: Reprodução/Instagram @flaviaalereal

A atriz Flávia Alessandra cumpriu uma promessa feita em março e emprestou seu vestido para uma fã usar em sua festa de aniversário. Após a atriz postar a foto da gravação do programa "Tamanho Família", da Globo, no Instagram, a assistente de recursos humanos Patrícia Barbeiro perguntou se Flávia poderia emprestar o vestido que ela estava usando.

"Poderia me emprestar para comemorar o meu aniversário de 40 anos no dia 17 de abril?", comentou Patrícia, na época. Alessandra logo respondeu afirmando: "Posso sim! Me manda uma mensagem privada". Agora, a fã postou no Instagram fotos dela usando o vestido e agradeceu à generosidade da atriz.