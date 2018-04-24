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Flávia Alessandra empresta vestido para fã usar em aniversário

A atriz prometeu que emprestaria o look - e cumpriu

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 14:27
Flávia Alessandra Crédito: Reprodução/Instagram @flaviaalereal
A atriz Flávia Alessandra cumpriu uma promessa feita em março e emprestou seu vestido para uma fã usar em sua festa de aniversário. Após a atriz postar a foto da gravação do programa "Tamanho Família", da Globo, no Instagram, a assistente de recursos humanos Patrícia Barbeiro perguntou se Flávia poderia emprestar o vestido que ela estava usando.
"Poderia me emprestar para comemorar o meu aniversário de 40 anos no dia 17 de abril?", comentou Patrícia, na época. Alessandra logo respondeu afirmando: "Posso sim! Me manda uma mensagem privada". Agora, a fã postou no Instagram fotos dela usando o vestido e agradeceu à generosidade da atriz.
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"Um comentário em uma foto, uma brincadeira, assim começou essa história. Às vezes é preciso certa dose de ousadia pra sair do lugar, pra mudar os rumos, pra construir pontes e quebrar muros", escreveu Patrícia em seu Instagram. "Obrigada por me ajudar a escrever a primeira linha que inicia esse ciclo. Gratidão por ter sido alguém tão simples e plural num mundo que anda tão complicado e singular. Você se fez presente. Esse foi meu melhor presente!", finalizou ela no comentário, agradecendo Flávia.

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