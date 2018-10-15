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Mensagens de amor

Flávia Alessandra e Otaviano Costa comemoram 12 anos de união

Casal trocou mensagens de amor pelas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 14:05

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 14:05

A atriz Flávia Alessandra e o apresentador Otaviano Costa Crédito: Reprodução/Instagram @flaviaalessandraoficial
Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão juntos desde 2006. O apresentador relembra como a conheceu. Há exatos 12 anos, eu a via pessoalmente pela primeira vez, durante um evento que apresentamos juntos, a bordo de um navio. Lá estávamos pelo mar mediterrâneo, saindo da Itália, com direção ao futuro. E aqui estamos nós, cada um em seu porto seguro de amor, admiração e desejo, escreveu no perfil dele no Instagram em maio deste ano.
Agora, ao completar 12 anos de casamento, Otaviano Costa publicou um vídeo com momentos marcantes da vida do casal, do primeiro encontro, passando pela chegada dos filhos até os dias atuais. Amo tudo de nós 12. Doze anos de muito amor, cumplicidade e boas risadas...te amo, my love, escreveu na legenda do vídeo.
Flávia Alessandra retribuiu o gesto do amado e também fez uma homenagem no perfil dela no Instagram. 12 anos de muito amor, cumplicidade e boas risadas, disse a atriz na rede social.

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