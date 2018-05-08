'Fiz para dar raiva mesmo', diz Fiuk sobre seu último papel na TV

Fiuk resolveu quebrar o gelo e falar sobre a enxurrada de críticas que recebeu sobre seu último papel na TV. Em entrevista ao jornalista Alvaro Leme, sendo a primeira desde que participou de "A Força do Querer", o cantor e ator colocou um ponto final sobre sua interpretação como Ruy.

"Eu estava muito seguro comigo, porque eu passei num teste. Aceita que eu passei num teste! Meu personagem não era um bonzinho, era um vilão, e fiz um negócio para dar raiva mesmo. Tive opção de defender meu personagem, deixar mais bonzinho ou dar vida a ele. Quando dei vida, as pessoas se incomodaram muito de ele ser apático. Eu conheço pessoas como o Ruy: esse playboy que tem tudo na vida, meio chatinho, que quer tudo na hora dele. Quando começaram a falar, aí que caí cada vez mais no personagem", conta Fiuk.