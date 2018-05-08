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DESABAFO

'Fiz para dar raiva mesmo', diz Fiuk sobre seu último papel na TV

Cantor e ator fez o desabafo ao jornalista Alvaro Leme sobre as críticas que recebeu quando interpretou Ruy, em 'A Força do Querer'

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 22:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 22:49
Fiuk em entrevista com Álvaro Leme Crédito: Reprodução/Youtube
Fiuk resolveu quebrar o gelo e falar sobre a enxurrada de críticas que recebeu sobre seu último papel na TV. Em entrevista ao jornalista Alvaro Leme, sendo a primeira desde que participou de "A Força do Querer", o cantor e ator colocou um ponto final sobre sua interpretação como Ruy.
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"Eu estava muito seguro comigo, porque eu passei num teste. Aceita que eu passei num teste! Meu personagem não era um bonzinho, era um vilão, e fiz um negócio para dar raiva mesmo. Tive opção de defender meu personagem, deixar mais bonzinho ou dar vida a ele. Quando dei vida, as pessoas se incomodaram muito de ele ser apático. Eu conheço pessoas como o Ruy: esse playboy que tem tudo na vida, meio chatinho, que quer tudo na hora dele. Quando começaram a falar, aí que caí cada vez mais no personagem", conta Fiuk.

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