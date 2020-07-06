Fiuk surge sem camisa e corpão definido surpreende: 'Apaixonei'

Fiuk foi às redes sociais nesta segunda (6) para compartilhar uma nova foto. No post, feito no Instagram, o cantor aproveitou para refletir no clique em que surgiu sem camisa.
"Bom dia, vida. As coisas tão muito estranhas e é nesse momento que a gente precisa fazer uma força para achar coisas que tiram um simples sorriso da gente e de quem está do nosso lado! Um sorriso pode mudar tudo", legendou o bonitão.
Os fãs só tiveram olhos para o corpão definido que o artista ostentou na foto e logo uma enxurrada de elogios tomou conta dos comentários do clique. "Acho que me apaixonei. É lindo demais", escreveu um fã. Outra seguidora observou: "Como pode ser tão lindo assim". Alguns outros internautas aproveitaram a legenda e brincaram: "Te ver me faz feliz".