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Só elogio!

Fiuk surge sem camisa e corpão definido surpreende: 'Apaixonei'

Cantor aproveitou a foto sensual e refletiu em meio ao isolamento da Covid-19, mas os fãs se encantaram pelo shape do bonitão e rasgaram elogios no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 12:28

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 12:28

O cantor Fiuk
O cantor Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk
Fiuk foi às redes sociais nesta segunda (6) para compartilhar uma nova foto. No post, feito no Instagram, o cantor aproveitou para refletir no clique em que surgiu sem camisa. 
"Bom dia, vida. As coisas tão muito estranhas e é nesse momento que a gente precisa fazer uma força para achar coisas que tiram um simples sorriso da gente e de quem está do nosso lado! Um sorriso pode mudar tudo", legendou o bonitão

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Os fãs só tiveram olhos para o corpão definido que o artista ostentou na foto e logo uma enxurrada de elogios tomou conta dos comentários do clique. "Acho que me apaixonei. É lindo demais", escreveu um fã. Outra seguidora observou: "Como pode ser tão lindo assim". Alguns outros internautas aproveitaram a legenda e brincaram: "Te ver me faz feliz". 

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