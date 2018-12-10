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É O AMOR

Filhos de Claudia Raia celebram casamento da mãe com Jarbas

Cerimônia ocorreu no sábado, 8, em São Paulo

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 19:09
10/12/2018 - A atriz Claudia Raia e os filhos Sophia e Enzo Celulari durante a cerimônia de casamento com Jarbas Homem de Mello Crédito: Instagram/@enzorcelulari
Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello se casaram neste sábado, 8, em cerimônia íntima para poucos convidados, em São Paulo. Em entrevista para Matheus Mazzafera na semana passada, Claudia Raia lembrou dos casamentos que já teve. "Tive três casamentos maravilhosos, com dois filhos lindos", disse.
Durante a cerimônia, quatro atrizes fizeram o papel de damas de honra: Mariana Ximenes, Paolla Oliveira, Marcella Rica e Fernanda Souza.
No perfil oficial no Instagram, Mariana Ximenes fez uma homenagem à noiva. "Tão feliz por compartilhar desse momento dos meus amados com minhas manas queridas", escreveu a atriz na legenda da foto. Os filhos de Claudia Raia, Sophia e Enzo, também fizeram homenagens à mãe nas redes sociais. "Celebrando o amor", escreveu Enzo no Instagram.
Os filhos de Claudia Raia, Sophia e Enzo, também fizeram homenagens à mãe nas redes sociais. Celebrando o amor, escreveu Enzo no Instagram.

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