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Filho diz que Arlindo Cruz 'está voltando a ser feliz' após AVC

'Ontem fizemos um ensaio pra ele, se emocionou, segurou o banjo, chorou, riu', contou ao 'Encontro'

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 20:07
Arlindo Cruz volta para casa mais de um ano após sofrer AVC Crédito: Reprodução/Instagram @arlindocruzobem
Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, falou a respeito da situação de seu pai, que sofreu um AVC há mais de um ano e, apenas no começo de julho, pôde sair do hospital pela primeira vez.
"Além de voltar pra casa ele tá voltando a ser feliz, a ter os prazeres da vida. Ontem (segunda-feira) nós fizemos um ensaio pra ele, se emocionou, segurou o banjo, chorou, riu... Isso mostra que a fé, realmente, move montanhas", contou em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira, 10.
Arlindinho ainda falou a respeito da forma como sua família acredita que a religião pode ter interferido no tratamento: "O médico chegou a desacreditar em vários momentos. Chegou até a cancelar a fono em um momento, porque ele teria dificuldade de se alimentar sozinho. Aí a gente começou a rezar na nossa religião, nós somos do candomblé. Com a permissão de Deus, de um dia pro outro, ele abriu a boca e engoliu a gelatina."
"Minha mãe fez um vídeo e mostrou: 'Olha, doutor!'. Ele [disse]: 'Olha, realmente, desculpe, vocês estavam certos. A fé está fazendo milagre'".

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