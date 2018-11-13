Filho de Will Smith declara que está namorando rapper Tyler, The Creator

13/11/2018 - Jaden Smith, filho do ator Will Smith Crédito: Twitter/@officialjaden

Jaden Smith surpreendeu os fãs durante a apresentação de um show nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 12. O filho do ator Will Smith disse que estaria vivendo um romance com o rapper Tyler, The Creator.

"Eu só quero dizer que o Tyler, The Creator é o meu melhor amigo no mundo inteiro. Eu amo demais o Tyler e quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer. O Tyler não quer contar, mas eu vou: ele é a p... do meu namorado", afirmou Jaden. O momento foi registrado e viralizado nas redes sociais.

Em seu perfil no Twitter, o filho de Will Smith reafirmou a declaração. "Sim, Tyler, eu disse para todos. Você não pode negar agora", escreveu. Tyler respondeu, também no perfil oficial no Twitter: "Hahaha você é um homem louco", disse o rapper.