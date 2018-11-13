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LGBT

Filho de Will Smith declara que está namorando rapper Tyler, The Creator

Jaden fez a afirmação durante um show e vídeo viralizou nas redes sociais

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 19:31
13/11/2018 - Jaden Smith, filho do ator Will Smith Crédito: Twitter/@officialjaden
Jaden Smith surpreendeu os fãs durante a apresentação de um show nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 12. O filho do ator Will Smith disse que estaria vivendo um romance com o rapper Tyler, The Creator.
"Eu só quero dizer que o Tyler, The Creator é o meu melhor amigo no mundo inteiro. Eu amo demais o Tyler e quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer. O Tyler não quer contar, mas eu vou: ele é a p... do meu namorado", afirmou Jaden. O momento foi registrado e viralizado nas redes sociais.
Em seu perfil no Twitter, o filho de Will Smith reafirmou a declaração. "Sim, Tyler, eu disse para todos. Você não pode negar agora", escreveu. Tyler respondeu, também no perfil oficial no Twitter: "Hahaha você é um homem louco", disse o rapper.
Os seguidores de ambos ainda estão sem saber se as declarações são sérias ou não passam de brincadeira. De acordo com informações do site Metro.uk, em 2015, Tyler fez um post no Twitter: "Eu tentei 'sair do armário' quatro dias atrás, mas ninguém se importou". Em 2017, o rapper teria dado algumas pistas sobre sua sexualidade no álbum Flower Boy.

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