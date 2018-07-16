Filho de Roberto Carlos diz que 'um dia' pai falará sobre acidente

, filho de, deu uma entrevista ao programa "Morning Show" da Jovem Pan na última sexta-feira, 13, na qual comentou sobre um acidente que o cantor sofreu no passado, que o fez perder uma perna.

"Ele falou uma vez em uma entrevista, que o dia que chegar a hora, ele fala sobre isso. Eu, como filho, respeito essa posição dele", disse.

Roberto Carlos sofreu um acidente de trem aos seis anos de idade, que o fez ter de amputar parte da perna direita, e decidiu nunca falar sobre o acidente publicamente. "Antigamente, não existia o respeito pelo deficiente como existe hoje. Meu pai foi chamado de aleijado, os tempos estão mudando de maneira positiva, e no tempo certo ele falará sobre isso e será muito bacana", completou Dudu.