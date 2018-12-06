Filho de Felipe Simas tem corte no rosto após mordida de cachorro

06/12/2018 - Felipe Simas, Mariana Uhlmann e seu filho, Joaquim Crédito: Instagram / @felipessimas

Joaquim, filho de quatro anos do ator Felipe Simas e de sua mulher, Mariana Uhlmann, foi atacado por um cachorro, que o mordeu, causando alguns ferimentos em seu rosto na última terça-feira, 4.

"Ele foi dar um abraço num cachorro conhecido e o cachorro reagiu e mordeu a carinha dele. Tem um corte um pouco mais profundo, mas a cara ficou um pouquinho machucada. Ele tá bem, graças a Deus", explicou Mariana nos stories de seu Instagram.

Ela compartilhou uma foto do pequeno ao lado da irmã, Maria, de apenas um ano, em que é possível ver parte dos machucados ocasionados pelo cão.