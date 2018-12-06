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Filho de Felipe Simas tem corte no rosto após mordida de cachorro

'Ele foi dar um abraço num cachorro conhecido que reagiu e mordeu a carinha dele', explicou Mariana Uhlmann, mãe de Joaquim

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 13:25
06/12/2018 - Felipe Simas, Mariana Uhlmann e seu filho, Joaquim Crédito: Instagram / @felipessimas
Joaquim, filho de quatro anos do ator Felipe Simas e de sua mulher, Mariana Uhlmann, foi atacado por um cachorro, que o mordeu, causando alguns ferimentos em seu rosto na última terça-feira, 4.
"Ele foi dar um abraço num cachorro conhecido e o cachorro reagiu e mordeu a carinha dele. Tem um corte um pouco mais profundo, mas a cara ficou um pouquinho machucada. Ele tá bem, graças a Deus", explicou Mariana nos stories de seu Instagram.
Ela compartilhou uma foto do pequeno ao lado da irmã, Maria, de apenas um ano, em que é possível ver parte dos machucados ocasionados pelo cão.
06/12/2018 - Joaquim, 4, e Maria, 1, filhos de Felipe Simas e Mariana Uhlmann. Joaquim está com o rosto ferido devido a mordida de um cachorro Crédito: Instagram / @uhlmannmariana

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