Filho de Faustão passa por procedimento cirúrgico para reduzir peso

O filho do apresentador Fausto Silva, 70, João Guilherme, 16, realizou uma cirurgia bariátrica na última terça-feira (12), no Hospital Saha, em São Paulo.

João Guilherme em foto ao lado da mãe, Luciana Cardoso Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, João recebeu alta na quarta (14) e está em casa de repouso com a família. A esposa do apresentador do "Domingão do Faustão", Luciana Cardoso, afirmou que a recuperação está sendo positiva.

Conhecida também como Bypass, a bariátrica é feita para a redução do estômago, com o intuito de reduzir o peso. O procedimento também promove o aumento de hormônios que dão saciedade que, consequentemente, diminuem a fome.

Fausto Silva passou pela mesma cirurgia que seu filho, em 2009. Após a redução, o apresentador contratado da Rede Globo perdeu mais de 40 kg.

"Foi uma indicação médica. Emagrecer e prevenção de problemas médicos futuros que tinha propensão", afirmou Luciana Cardoso, que tem outro filho com Faustão, Rodrigo, de 12 anos. O apresentador também é pai de Lara Silva, 18, fruto de seu primeiro casamento com Magda Colares.