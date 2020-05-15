Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Filho de Faustão passa por procedimento cirúrgico para reduzir peso

João Guilherme realizou a bariátrica no Hospital Saha, em São Paulo. O rapaz, conhecido pela simpatia e educação, passa bem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 19:01

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 19:01

O filho do apresentador Fausto Silva, 70, João Guilherme, 16, realizou uma cirurgia bariátrica na última terça-feira (12), no Hospital Saha, em São Paulo.
João Guilherme em foto ao lado da mãe, Luciana Cardoso Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, João recebeu alta na quarta (14) e está em casa de repouso com a família. A esposa do apresentador do "Domingão do Faustão", Luciana Cardoso, afirmou que a recuperação está sendo positiva.
Conhecida também como Bypass, a bariátrica é feita para a redução do estômago, com o intuito de reduzir o peso. O procedimento também promove o aumento de hormônios que dão saciedade que, consequentemente, diminuem a fome.
Fausto Silva passou pela mesma cirurgia que seu filho, em 2009. Após a redução, o apresentador contratado da Rede Globo perdeu mais de 40 kg.

Veja Também

Gusttavo Lima leva advertência por bebidas alcoólicas em lives

Foto: Jojo Todynho surpreende fãs com bumbum gigante: "Tamborzão"

Nasce Nicolas, filho mais novo do cantor Tayrone: 'Ele é lindão'

"Foi uma indicação médica. Emagrecer e prevenção de problemas médicos futuros que tinha propensão", afirmou Luciana Cardoso, que tem outro filho com Faustão, Rodrigo, de 12 anos. O apresentador também é pai de Lara Silva, 18, fruto de seu primeiro casamento com Magda Colares.
João Guilherme está passando a quarentena no Brasil ao lado da família. O jovem vive na Suíça, onde estuda. Nas redes sociais, Faustão não comentou sobre a cirurgia do filho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados